Национализированную в Крыму квартиру Зеленского продали на аукционе за 44 млн рублей

Квартиру Зеленского в поселке Ливадия продали на аукционе

Национализированную квартиру семьи президена Украины Владимира Зеленского продали на аукционе за 44,3 млн рублей, сообщили РИА Новости. Жилплощадь находится в ялтинском поселке Ливадия.

Общая площадь квартиры составляет 119 кв. метров. Она была оформлена на жену Зеленского — Елену. Сообщается, что женщина купила объект в 2013 году.

На торги квартиру выставили неделю назад. Её начальная стоимость составляла 24,6 млн рублей. Организатором аукциона выступила Распорядительная дирекция имущества региона.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил СМИ, что деньги от продажи национализированного имущества пойдут на поддержку участников СВО и их семей, а также на развитие городов республики.

Ранее Юга.ру писали, что в Крыму национализировали имущество украинских олигархов. В список попали Ринат Ахметов, Арсений Яценюк, Игорь Коломойский и Сергей Тарута.