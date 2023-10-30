Три мобильных оператора отменят плату за раздачу трафика

По распоряжению ФАС мобильные операторы перестанут взимать плату за раздачу мобильного интернета

«Мегафон», «Билайн» и «Теле2» начали отменять плату за раздачу интернет-трафика. Об этом сотовых операторов попросила Федеральная антимонопольная служба.

С 23 октября за опцию больше не взимает плату «Мегафон». Сообщается, что в течение месяца могут наблюдаться технические сбои, связанные с отменой тарификации.

«Теле2» отменит плату за опцию для новых абонентов с 22 ноября, для всех абонентов — с 19 декабря.

До 1 декабря на всех тарифах с лимитным пакетом интернета плату отменит «Билайн». Когда деньги перестанут взимать с абонентов с безлимитным интернетом— неизвестно. По данным ФАС, компания оценит сроки реализации и сообщит результаты до 1 декабря.

«МТС уведомил ФАС России об отсутствии в своих действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика ущемления интересов абонентов», — добавили в пресс-службе ведомства.

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