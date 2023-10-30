Полиция Краснодарского края изъяла 2,5 млн пачек контрафактных сигарет

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В 2023 году в нескольких районах Кубани сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более 2,5 млн контрафактных сигарет

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю 30 октября сообщила, что в этом году на территории региона полиция выявила более 50 правонарушений. Они связаны с продажей немаркированных сигарет в торговых точках.

Власти Краснодара продолжают бороться с кальянами в ресторанах:

В Динском районе полицейские нашли в арендованном ангаре более миллиона контрафактных пачек табака. Нелегальную продукцию стоимостью около 120 млн рублей двое местных жителей собирались пустить в оборот по всему региону. За это им грозит восемь лет тюрьмы.

В Кущевском районе сотрудники полиции привлекли к уголовной ответственности мужчину, который хранил немаркированные сигареты для продажи. Правоохранители изъяли у него несколько тысяч пачек табака.

В Приморско-Ахтарске предпринимательница также продавала нелегальный табак в торговом павильоне на центральном рынке.

За продажу контрафактных сигарет в Новороссийске на скамью подсудимых отправили жителя из Крымского района. Он арендовал в центре города одиннадцать торговых точек.

Напомним, что в России с марта поднялись цены на сигареты и жидкость для вейпов. Это связано с законом о повышении акцизов на данную продукцию.

Ранее Юга.ру рассказывали, как работает в Краснодаре единственный российский институт табака. Подробнее о нем можно прочитать здесь.

Динской район Закон Контрафакт Краснодар Крымский район Кущёвский район Новороссийск Полиция Приморско-Ахтарский район Табак

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