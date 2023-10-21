Власти Краснодара продолжают бороться с кальянами в ресторанах. Узнали, что грозит владельцам общепита за нарушение

Краснодарский край

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  • © Михаил Ступин, ЮГА.ру
    © Михаил Ступин, ЮГА.ру

Мэрия Краснодара борется с незаконной продажей табака и кальянами в ресторанах. Нарушителей могут вызвать в суд

За два месяца в Краснодаре выявили 86 заведений, в которых предоставляют услуги курения кальяна, сообщили в пресс-службе администрации города. Согласно законодательству курение в таких местах запрещено и информацию о нарушениях передали в полицию.

В пресс-службе краевого Роспотребнадзора Юга.ру узнали, что за подобное нарушение в первый раз ведомство выносит предостережение владельцу заведения. Если ситуация повторится, то предостережение может быть выдано повторно. В зависимости от степени нарушение ведомство может инициировать внеплановую проверку через прокуратуру или направить иск в отношении заведения в суд. 

Также в пресс-службе отметили, что денежные штрафы за такие нарушения сейчас не выписывают.

Еще в 31 ларьке выявили незаконную продажу табака. В 11 из них нарушения устранили, а с одним предпринимателем расторгли договор на право размещения объекта. 

Кроме того, еще 36 протоколов составили по факту продажи контрафакта. Полиция изъяла у продавца 8 тыс. 767 пачек никотиносодержащей продукции. 

Ранее Юга.ру писали, что  с марта в России выросли цены на сигареты и жидкости для вейпов. Это связано с законом о повышении акцизов. Еще одно подорожание на табачную продукцию ждет россиян в 2024 году. 

Краснодар Рестораны Табак

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Власти Краснодара продолжают бороться с кальянами в ресторанах. Узнали, что грозит владельцам общепита за нарушение
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