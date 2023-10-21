Власти Краснодара продолжают бороться с кальянами в ресторанах. Узнали, что грозит владельцам общепита за нарушение

Мэрия Краснодара борется с незаконной продажей табака и кальянами в ресторанах. Нарушителей могут вызвать в суд

За два месяца в Краснодаре выявили 86 заведений, в которых предоставляют услуги курения кальяна, сообщили в пресс-службе администрации города. Согласно законодательству курение в таких местах запрещено и информацию о нарушениях передали в полицию.

В пресс-службе краевого Роспотребнадзора Юга.ру узнали, что за подобное нарушение в первый раз ведомство выносит предостережение владельцу заведения. Если ситуация повторится, то предостережение может быть выдано повторно. В зависимости от степени нарушение ведомство может инициировать внеплановую проверку через прокуратуру или направить иск в отношении заведения в суд.

Также в пресс-службе отметили, что денежные штрафы за такие нарушения сейчас не выписывают.

Еще в 31 ларьке выявили незаконную продажу табака. В 11 из них нарушения устранили, а с одним предпринимателем расторгли договор на право размещения объекта.

Кроме того, еще 36 протоколов составили по факту продажи контрафакта. Полиция изъяла у продавца 8 тыс. 767 пачек никотиносодержащей продукции.