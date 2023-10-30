Михаил Мурашко оценил развитие медицины в Адыгее

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудили сильные стороны и недочеты медицины в регионе

Министр отметил, что проекты по строительству и капремонту медучреждений в республике реализуют «результативно, быстро, эффективно и с наименьшими затратами». При этом учитывают транспортную доступность и налаженное лекарственное обеспечение.

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Мурашко рассказал, что сейчас Адыгея переходит на единую информационную систему. Она позволяет врачам работать в безбумажном формате и видеть выписки из стационаров. «Врачи стационаров могут видеть и амбулаторную карту. Врачи, выходящие на дом, работают с планшетами, где есть также доступ к электронной истории болезни, лабораторным информационным системам. В этом году по трем направлениям в субъекте внедряются программы с искусственным интеллектом. Мы видим, что этот блок развивается также успешно», — прокомментировал министр здравоохранения России.

Мурашко указал, что в Адыгее опережающими темпами снижается смертность и увеличивается ожидаемая продолжительность жизни населения, а также зафиксировали крайне низкие показатели младенческой смертности.

Экспертную оценку по своим направлениям дали директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева, главный кардиолог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Евгений Шляхто и другие руководители медицинских центров всероссийского уровня.

Наталья Мокрышева отметила, что в России стартовал новый проект по борьбе с сахарным диабетом. По инициативе министра здравоохранения России ведущие специалисты-эндокринологи посещают регионы, изучают их опыт и вносят необходимые коррективы в работу коллег на местах.

«Адыгея производит очень положительное впечатление, и здесь есть уже внедренные инновационные аспекты, которые мы ставим себе как цель, которую мы должны достигнуть в масштабах страны. Например, дети с сахарным диабетом уже второй год обеспечиваются за счет региона средствами непрерывного мониторинга в 100% случаев. Это очень важно. Также нельзя не отметить выявление осложнений с сахарным диабетом у пациентов различных возрастов — в регионе эта работа находится на очень неплохом уровне. Как и обеспечение самыми инновационными лекарственными препаратами», — прокомментировала директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России.

Также на встрече обсудили привлечения в отрасль молодых кадров, непрерывное повышение квалификации медработников, оптимизацию процессов и повышение доступности медицинских услуг.

«В Адыгее очень хорошо работает проектный офис. Все системно. Основные процессы разложены прямо по этапам. Мы видим, что и внутри медицинских организаций правильно организованы регистратуры, маршруты пациентов, внутреннее устройство кабинетов для того, чтобы вот эти непроизводственные потери времени просто минимизировать, сократить. Это в конечном итоге это и врачи видят, и пациенты», — отметил Михаил Мурашко.

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Положительную оценку получил и опыт республики в реализации федерального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. «Практически 100% жителей Адыгеи сегодня могут получить помощь при остром коронарном синдроме в течение даже не двух, а полутора часов. Очень высокий процент больных, которые получают первичное черезкожное коронарное вмешательство. Как результат лечения больных с острым коронарным синдромом и с хроническими заболеваниями — Адыгея сегодня имеет исторически низкие показатели смертности от болезней системы кровообращения», — прокомментировал главный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто.

Ещё одна тема обсуждения — совершенствование медицинской реабилитации. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что в России запустили отдельный проект для создания, оснащение новых реабилитационных центров и расширения перечня их услуг. Финансирование на эти цели в 2024 году увеличат. Это позволит ускорить реабилитацию пациентов и осуществлять профилактику инвалидности. Кроме того, бойцы, вернувшиеся из зоны СВО, смогут пройти реабилитационный курс в гражданской системе здравоохранения.

В ходе совещания определили и недочёты в региональной системе здравоохранения. В их числе — недостаточная работа по диспансерному наблюдению больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями высокой группы риска, низкая приверженность населения к профилактике, в частности к диспансеризации. Также эксперты указали на несбалансированность финансовой системы некоторых медицинских организаций, недостаток кадров по нескольким специальностям, особенно медиков среднего звена в муниципалитетах.

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«Хочу поблагодарить Михаила Альбертовича и прибывших в Адыгею ведущих врачей, учёных. Сегодняшняя встреча позволит нам по-новому оценить ситуацию в региональной системе здравоохранения, увидеть новые резервы для повышения качества и доступности медицинских услуг. Хочу заверить руководителя Минздрава России, что вся команда республики сконцентрируется на тех направлениях, которые прозвучали сегодня в рекомендациях наших федеральных коллег», — подытожил Глава РА Мурат Кумпилов.

По итогам дискуссии сформировали дорожную карту для устранения выявленных проблем.