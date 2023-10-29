Урожай сельхозкультур в Краснодарском крае сократился на 800 тыс. тонн

Губернатор заявил, что уборочная кампания 2023 года стала испытанием для аграриев. Чиновник имел в виду 6-процентное снижение объемов урожая по сравнению с 2022 годом, когда удалось собрать 15,1 млн тонн.

«Совсем не просто дался урожай этого года, погода испытывала нас на прочность. Но, невзирая ни на что, вы добились результата. Вес кубанского каравая составил 14 млн 300 тыс. тонн. Вы приучили нас к рекордам, но этот урожай, добытый в битве, еще ценнее. <...> Теперь хлеб из кубанского зерна будет на столах не только у миллионов россиян, но и у жителей 50 стран мира», — сказал Кондратьев.