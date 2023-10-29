Урожай сельхозкультур в Краснодарском крае сократился на 800 тыс. тонн
28 октября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выступил на Дне урожая и назвал официальные объемы собранного зерна, овощей и ягод
Губернатор заявил, что уборочная кампания 2023 года стала испытанием для аграриев. Чиновник имел в виду 6-процентное снижение объемов урожая по сравнению с 2022 годом, когда удалось собрать 15,1 млн тонн.
«Совсем не просто дался урожай этого года, погода испытывала нас на прочность. Но, невзирая ни на что, вы добились результата. Вес кубанского каравая составил 14 млн 300 тыс. тонн. Вы приучили нас к рекордам, но этот урожай, добытый в битве, еще ценнее. <...> Теперь хлеб из кубанского зерна будет на столах не только у миллионов россиян, но и у жителей 50 стран мира», — сказал Кондратьев.
«Первый раз в кабине сидишь, как в звездолёте»:
Он пояснил, что в 2023 году на Кубани собрали 9,6 млн тонн пшеницы, 2,5 млн тонн кукурузы и 1,3 млн тонн подсолнечника.
Также губернатор Краснодарского края рассказал о сборе 260 тысяч тонн винограда — на 20 тыс. тонн больше, чем в прошлом году.
По данным Кондратьева, в 2023 году общий урожай овощей превысил 500 тысяч тонн, а садоводы собрали столько же фруктов и ягод.
Как сообщали Юга.ру, 27 октября активисты опубликовали отчет Россельхознадзора о проверке, которая выявила свинец и мышьяк в рисе с полей вокруг свалки в Полтавской. 28 октября ведомство сообщило, что зараженный рис «изъят из оборота, полностью исключено движение продукции со склада, угрозы попадания риса на прилавки нет».