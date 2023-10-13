«Первый раз в кабине сидишь, как в звездолёте». Как кубанский аграрий купил комбайн Ростсельмаш и собирает не меньше 1,5 тонны урожая в год

В хозяйстве «Путиловец Юг» из станицы Новолеушковской Павловского района — больше 10 тыс. га пахотных земель. Два года назад для заготовки сена и уборки силоса компания взяла льготный кредит на кормоуборочный комбайн F 2650 от Ростсельмаш, а в этом году снова воспользовалась господдержкой и приобрела трактор Ростсельмаш 2400 по программе «1432». Субсидии по программе «1432» запустили в России с 2013 года для поддержки одновременно и фермеров, и производителей сельхозтехники. По этой программе аграрии из Краснодарского края могут купить в кредит комбайны, тракторы и другие агромашины Ростсельмаш со скидкой 10%.

Первые результаты С начала работы на F 2650 в хозяйстве держат минимальную планку на 1,5 тоннах урожая: «В 2021-м набрали этот минимум, и с каждым годом наращиваем. Все-таки первая уборка на машине была, строго нас не судите. Пока механизатор пообвыкся с новыми технологиями. Зерноуборочная техника — на высоте. Мы еще не убрали кукурузу, поэтому не могу точно сказать, сколько обработаем гектаров на каждой единице техники. Но уже вижу, что работающие на комбайнах Ростсельмаш механизаторы показывают лучшие показатели намолота».

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По словам инженера, техника оправдала вложения: работа стала проще, объемы — больше, продуктивность выросла. Евгений считает, что это, во многом, из-за интуитивно понятного управления. Однако первый опыт эксплуатации F 2650 был волнительным.

© Фото пресс-службы компании «Югпром»

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«С техникой иногда робеешь, как мальчишка» «Я говорил, что у нас первая уборка на кормоуборочной машине чуть сложнее прошла, механизатору привыкнуть надо. Управление все понятное, удобное, все на своих местах. Но первый раз в кабине сидишь, как в звездолете. Конечно, страшно. Мы люди опытные, но с техникой все равно иногда робеешь, как мальчишка. Вдруг сломаю». Но поломок в сезоне не случилось. Комбайны проходят плановое техобслуживание, один раз запчасть меняли по гарантии. «Это рабочий процесс. Машина в поле, она не в ангаре стоит. Может произойти внештатная ситуация. Но инженеры «Югпром» всегда приедут и проведут необходимые работы. Прямо в поле. Не тратя время. Мы в этом уверены», — делится инженер.

Кроме F 2650, в хозяйстве используют пять зерноуборочных комбайнов ACROS 585 и энергонасыщенный трактор Ростсельмаш 2375, но для него это последняя активная уборка. «Мы сейчас ждем, пока к нам приедет Ростсельмаш 2400, пора обновить парк», — добавил Евгений.

Сейчас лучшее время для обновления агропарка. Со скидкой по госпрограмме «1432» можно приобрести тракторы серии Ростсельмаш 2000, зерноуборочные комбайны NOVA 340, VECTOR 410, VECTOR 450 Track, T500, RSM 161, ACROS 550, ACROS 585, ACROS 595 Plus, TORUM 785, кормоуборочные комбайны DON 680M, RSM F 1300, RSM F 1500, RSM F 2650, а также косилки самоходные универсальные KSU 1 и KSU 2.

С новыми машинами производительность хозяйства растет, и комфорт механизатора повышается.