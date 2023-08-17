В Карачаево-Черкесии создадут комиксы по мотивам народных сказок

«Команда проекта привлечет специалистов и адаптирует текст пяти сказок субъектообразующих народов Карачаево-Черкесии — русских, карачаевцев, черкесов, абазин и ногайцев — под комиксы», — поделилась Ася Байрамукова.



По ее словам, цель данного проекта — популяризация фольклора среди детей от 6 до 9 лет. Работа над комиксами начнется в ноябре 2023 года, а выпустить сборники планируют в апреле 2024 года. Их передадут в детсады, школы, центры развития детей и библиотеки республики.

«После того, как сборник будет напечатан, начнется большая кампания, направленная на то, чтобы как можно больше детей и их родителей узнали, что появился такой вот уникальный сборник, который поможет ребятам ознакомиться с народным творчеством Карачаево-Черкесии в интересном, популярном и ярком формате, так как в регионе нет ни одного современного сборника сказок наших народов для детей», — рассказала координатор проекта.



Ранее Юга.ру писали, что в 2019 году были созданы комиксы по старинным историям Северного Кавказа. Серия из семи выпусков получила название «Легенды Северного Кавказа». Комиксы о Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Дагестане, Чечне, Северной Осетии — Алании и о Ставропольском крае можно посмотреть на сайте.