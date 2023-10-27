Бывший мэр Краснодара Первышов раскритиковал идею о сносе «замка» на набережной

Экс-мэр Краснодара Евгений Первышов предложил достроить «замок» на Затоне, а не сносить

Кубанский историк Виталий Бондарь заявил, что недостроенный «замок» в парке 30-летия Победы нужно снести. По его словам, строительство объекта вытекало не из интереса горожан или муниципалитета, пишет «КП Кубань».

Напомним, ранее в здании предложили сделать центр дополнительного детского образования. Бондарь считает, что недострой не приспособлен для создания в нем подобных организаций.

«Детский центр можно построить в другом месте, более приспособленном под детей. Ведь такие проекты должны иметь особенные архитектурные характеристики. В замке же они заведомо не соответствуют функциональному назначению здания», — добавил историк.