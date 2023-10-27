Бывший мэр Краснодара Первышов раскритиковал идею о сносе «замка» на набережной
Экс-мэр Краснодара Евгений Первышов предложил достроить «замок» на Затоне, а не сносить
Кубанский историк Виталий Бондарь заявил, что недостроенный «замок» в парке 30-летия Победы нужно снести. По его словам, строительство объекта вытекало не из интереса горожан или муниципалитета, пишет «КП Кубань».
Напомним, ранее в здании предложили сделать центр дополнительного детского образования. Бондарь считает, что недострой не приспособлен для создания в нем подобных организаций.
«Детский центр можно построить в другом месте, более приспособленном под детей. Ведь такие проекты должны иметь особенные архитектурные характеристики. В замке же они заведомо не соответствуют функциональному назначению здания», — добавил историк.
Что скрывает недостроенный «замок» на Затоне:
На это заявление отреагировал бывший мэр Краснодара Евгений Первышов. Он сказал, что стоимость сноса и достройки будет практически равнозначной. Поэтому экс-глава предлагает реализовать проект детского центра и провести реконструкцию парка.
«Для этих целей администрация уже изымала на территории парка земельные участки и строения, находящиеся в частной собственности. Это лучшее место в центральной части города, оно должно быть насыщено центрами притяжения для воспитания наших детей», — отметил Первышов.
Как писали Юга.ру, «замок» перешел в собственность мэрии в 2021 году. Его выкупили за 130 млн рублей. В здании хотели сделать многофункциональный детский образовательный центр с технопарком и научными лабораториями. По планам Первышова, открыть центр должны были в 2023 году.
В 2022 году в мэрии рассказали, что начали решать вопрос с финансированием для разработки проектно-сметной документации для реконструкции «замка». Также подготовили проект на инженерные изыскания.