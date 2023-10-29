В Краснодаре состоится премьера спектакля «Цахес» по произведению Гофмана

В основе сценария лежит новелла Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер», написанная в 1819 году. Автор противопоставляет мир поэтической и сказочной страны миру реальной повседневности. В произведении писатель высмеивал устройство общества того времени и пороки, свойственные всем людям.

В постановочную группу входят режиссер Артём Устинов, художник Оганес Айрапетян, художник по свету Денис Солнцев. В спектакле заняты актеры Ульяна Запольских, Александр Киселёв, Анна Нежута, Полина Шипулина, Виктория Кузнецова, Анастасия Радул, Инга Аничкина, Людмила Дорошева, Евгений Парафилов, Александр Теханович, Денис Юров, Алексей Суханов, Евгения Великодная.

Премьерные показы пройдут 9-10 ноября в 18:30 и 11-12 ноября в 18:00. Билеты в продаже.

Как писали Юга.ру, в краснодарском Краевом театре кукол 18 ноября состоится премьера спектакля для взрослых «Дон Кихот». Его создали по мотивам произведения Мигеля де Сервантеса Сааведра.