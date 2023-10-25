В Краснодаре состоится премьера спектакля «Дон Кихот»

Его создали по мотивам произведения Мигеля де Сервантеса Сааведра. В центре сюжета обедневший и немолодой дворянин Алонсо Кехана из Ла-Манчи. Сойдя с ума от круглосуточного чтения романов и отсутствия свежего воздуха, герой решил стать странствующим рыцарем. Он берёт себе новое имя — Дон Кихот — и отправляется в путешествие.

Каково быть человеком, бросающим вызов обычному, превращая все в идеал? На что вы способны во имя любимого человека? Что случается, когда ради мечты приходится покинуть родной дом и сражаться с великанами? На эти другие вопросы попробует ответить режиссер постановки Валерий Баджи.

Начало показа в 17:00. Стоимость билетов 600-1000 рублей. Купить можно по ссылке.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее-заповеднике имени Фелицына работает выставка «Шоколадные истории». Кондитер, шоколатье и художник Николай Попов воплотил в шоколаде порядка 150 копий предметов из фондов музея. Каждый экспонат выставки — ручная работа.