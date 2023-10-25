Жители Краснодарского края сдали в банки 2,7 тонны монет за две недели

За две недели кубанцы обменяли на наличные больше 582 тыс. монет

Жители Кубани за две недели принесли в банки региона больше 582 тыс. монет. Общий вес денег составил 2,7 тонны, рассказали в пресс-службе ГУ Южного банка России.

Больше всего в банки принесли 10-рублевых монет — 212 тыс. штук. Меньше всего оказалось 25-рублевых монет — всего 16 штук. Монет номиналом до 1 рубля сдали почти 72 тыс. штук.

Лидером по количеству сданных монет стал житель Геленджика. Он принес 3 тыс. 416 монет разного номинала. Второе место занял житель Тимашевска — он сдал 1 тыс. 950 монет. На третьем месте житель Каневской — он обменял 1 тыс. 789 монет.

Как писали Юга.ру, акция «Монетная неделя» прошла по всей России с 25 сентября по 8 октября. В ее рамках желающие могли без комиссии обменять монеты на наличные купюры или зачислить деньги на карту.