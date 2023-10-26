Говорящая щука, кошки-мышки, императрицы. Рассказываем, что посмотреть в кино с 26 октября

Юга.ру подготовили обзор кинопремьер, вышедших в прокат на этой неделе

Приключенческое фэнтези «По щучьему велению» рассказывает о Емеле, который поймал волшебную щуку, готовую исполнить три любых его желания. Два из них парень спустил на ветер, а последнее решил приберечь до лучших времен. Чтобы добиться руки царской дочери Анфисы, ему придется действовать самому. Только без помощи, он, конечно, не остался. Щука предстанет обычной девушкой Василисой, которая вместе с Емелей будет искать скатерть-самобранку, встречаться с Котом Баюном и спускаться в мрачное царство Кощея. Хоррор «Доктор Джекилл» рассказывает о затворнице Нине, которая неожиданно начинает дружить со своим помощником Робом. Новый знакомый помогает девушке противостоять её темному альтер-эго, Хайду, который может разрушить её жизнь.

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Действие хоррора «Лукавый» происходит в уютном городке, где все друг друга знают. Натуральное хозяйство и дом, окруженный вековыми деревьями — подлинная мечта всех его жителей. Они готовятся встретить языческий праздник. В самый разгар торжества исчезает дочка одной из семей, но почему-то никто не спешит её искать. Эзотерическая драма с элементами хоррора «Отпуск в октябре» — о молодой актрисе Свете, которая мечтает сниматься не в проходных сериалах, а в серьезных фильмах. Однажды она попадает в болливудский проект, но вместо Индии увозят в небольшой домик среди леса. Девушка сразу начинает подозревать неладно, поскольку никто не знает сценария, актеры месяцами живут в маленькой гостинице и не понимают происходящего. Вскоре временные рамки растворяются, перестает быть понятно, спит ли она или нет, живет в наше время или в конце 70-х.

Психологический триллер «Кошки-мышки» основан на одноимённом рассказе 2017 года, написанном Кристен Рупениан для The New Yorker. Застенчивая студентка Марго начинает флиртовать с постоянным посетителем, 33-летним Робертом. Вот только каждое их романтическое свидание оборачивается катастрофой. Постепенно Марго начинает подозревать, что с виду добрый парень на самом деле — скрывающий истинные намерения маньяк. Триллер «Дом-ловушка» о том, как социальные сети способны изменить судьбу человека. Как незнакомые люди могут растоптать и уничтожить, не вставая с диванов. Гарри принимают за террориста и обвиняют во взрыве в метро, в одночасье он становится буквально врагом народа. Его дом превращается в настоящую ловушку, из которой нет выхода. Угрозы и оскорбления быстро сменяются попытками вторжения, брошенный друзьями и родственниками Гарри оказывается один против всех.