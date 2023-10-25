В Краснодаре прозвучат саундтреки из культовых фильмов и сериалов

У зрителей есть возможность услышать мелодии из любимых зарубежных и отечественных кинохитов в исполнении эстрадно-симфонического оркестра Краснодарской филармонии. Солирует Алексей Куликов (флейта, дудук).

Прозвучат композиции из «Аватара», «Гарри Поттера», «Интерстеллара», «Шерлока», «Короля Льва», «Очень странных дел», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Игры престолов», «Гладиатора», «Властелина колец», «Титаника», «Миссия невыполнима», «Мстителей», «Пиратов Карибского моря», «Принцессы Мононоке», «Однажды в Америке».

Начало в 19:00. Стоимость билетов 1200-2000 рублей, купить можно по ссылке. Выступление пройдет по адресу улица Красная, 5. Возрастное ограничение 12+.

Как писали Юга.ру, в Краснодарской филармонии имени Пономаренко 31 октября состоится симфоническое шоу. Трибьют-группа QUEEN Tale исполнит главные хиты легендарных рокеров.