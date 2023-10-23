В Адыгее можно посмотреть фильм «Оппенгеймер»

Адыгея, Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Оппенгеймер» © Скриншот видео с YouTube-канала «топКино», www.youtube.com/@topKINOOO
    Кадр из трейлера к фильму «Оппенгеймер» © Скриншот видео с YouTube-канала «топКино», www.youtube.com/@topKINOOO

В кинотеатре «АЙКО Синема» в Майкопе показывают фильм «Оппенгеймер»

Биографический фильм режиссёра и сценариста Кристофера Нолана рассказывает о создателе атомной бомбы. Блестящий физик Роберт Оппенгеймер рассчитывал использовать её как средство спасения мира, поэтому после трагедии в Хиросиме и Нагасаки стал ярым противником дальнейших ядерных разработок, особенно создания водородной бомбы.

В мировом прокате фильм уже собрал свыше 940 млн долларов, став третьим самым кассовым проектом 2023 года. Главную роль сыграл звезда «Острых козырьков» Киллиан Мерфи. Также в ленте снялись Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни мл., Флоренс Пью, Джош Хартнетт, Кейси Аффлек, Рами Малек.

Расписание пока есть на 23 и 24 октября. Стоимость билетов 300 рублей. Возрастное ограничение 18+.

Как писали Юга.ру, в кинотеатрах Краснодара с сентября показывают фильм «Барби» в рамках предсеансового обслуживания к российской короткометражке 2021 года «Мавка».

Афиша Кино Кинопрокат Майкоп Майкопский район

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В Адыгее можно посмотреть фильм «Оппенгеймер»
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