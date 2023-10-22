Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить эротический фильм «Нимфоманка»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Нимфоманка» © Скриншот видео с YouTube-канала Central Partnership, www.youtube.com/c/centralpartnership
    Кадр из трейлера к фильму «Нимфоманка» © Скриншот видео с YouTube-канала Central Partnership, www.youtube.com/c/centralpartnership

В краснодарском пространстве MSpace 22 и 29 октября состоятся показы и обсуждения эротической драмы Ларса фон Триера «Нимфоманка»

Интеллектуал Селигман находит в переулке избитую незнакомку, ею оказывается Джо, страдающая нимфоманией. Мужчина приводит её к себе домой, чтобы позаботиться о ней, и гостья рассказывает ему историю своей жизни от двух до пятидесяти лет. Прокатный вариант состоит из двух двухчасовых частей. Был признан одним из 10 лучших фильмов 2014 года.

После просмотра зрители смогут порассуждать о границах человеческих фантазий, сексуальности, фетишах и правильном понимании себя.

Показы проходят в рамках проекта «Недетское кино». Ранее зрители смогли оценить ленты «Служанка», «Секретарша», «9 и 1/2 недель».

Начало в 21:00. Стоимость: при раннем бронировании 400 рублей, в день мероприятия 600 рублей. Возрастное ограничение 18+. Пространстве MSpace находится по адресу улица Бабушкина 210, третий этаж.

Как писали Юга.ру, в краснодарском культурном пространстве «Пустое место» 5 ноября состоится кинолекторий «Волшебные миры Хаяо Миядзаки». Режиссер Шура Виниченко расскажет, как определить авторский почерк, какие фильмы составляют золотую коллекцию, как выстраивается кадр и можно ли только по цветовой композиции понять идею.

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