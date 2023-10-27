В Краснодаре открылась выставка «Из жизни одного зеркала»

Представлена серия из 200 натюрмортов, главным героем которых стало зеркало. В экспозицию вошли работы «Ночное зеркало», «Кувшин в полоску и синяя ткань, отражающиеся в зеркале», «Белый кувшин, зеркало и спящий Саша» и другие. Большая часть написана гуашью и дополнена линогравюрами и цветной тушью.

«Из жизни одного зеркала» стал для Ирины Мартусенко первым проектом после долгого перерыва. Это длительное и глубокое исследование живописной практики как пути познания.

Выставка будет работать до 6 ноября по адресу улица Красная, 15. Без возрастных ограничений.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном открылась экспозиция «Блюз над Парижем». Проект представляет зрителям более 60 графических работ величайших художников 19-20 веков — Огюста Ренуара, Пабло Пикассо и Андре Массона, выполненных в техниках офорта, литографии и гелиогравюры. Произведения предоставили из частных коллекций Франции и США.