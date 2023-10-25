«Прибыль» банка Уралсиб назвали лучшей дебетовой картой «Мир» с кешбэком

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: j1SVHyf65EC2YEmUG
Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото DCStudio, ru.freepik.com
    © Фото DCStudio, ru.freepik.com

Карта «Прибыль» банка Уралсиб возглавила топ-10 рейтинга лучших дебетовых карт «Мир» с кешбэком в октябре по версии портала Bankiros.ru

В рейтинге сравнили выгодные предложения российских банков в октябре 2023 года. Эксперты учитывали стоимость обслуживания, размер кешбэка, процента на остаток, скорость изготовления и другие параметры.

«Прибыль» — флагманская карта Уралсиба. Она сочетает в себе кешбэк за покупки, процент на остаток, онлайн-заказ и доставку карты на дом.

На базе «Прибыли» Уралсиб создал кобрендовую карту ФК «Краснодар»:

Новым клиентам в первый месяц после открытия карты начисляют 13% годовых на ежедневный остаток до 500 тыс. рублей включительно вне зависимости от выполнения условий.

Во второй месяц та же ставка действует при условии ежемесячных покупок по карте на сумму не менее 10 тыс. рублей.

С третьего месяца действуют стандартные условия начисления процентов для действующих клиентов — 10% годовых на ежедневный остаток до 500 тыс. рублей включительно при условии ежемесячных покупок на сумму не менее 10 тыс. рублей.  

Как писали Юга.ру, Уралсиб повысил ставку по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар».

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