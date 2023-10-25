В Краснодаре снова пройдет фестиваль GG Jazz

29 октября в 18:00 начнется выступление Детского биг-бэнда джазовой школы имени Назаретова под управлением Андрея Мачнева (Ростов-на-Дону) в фойе. В 19:00 на основную сцену театра выйдут LRK трио и Dizzy Dutch Duck. Первые опираются на музыкальное наследие русской культуры и органично сочетают элементы академического и современного звучания. Вторые играют современный джаз, играя аранжировками, полиритмией и импровизациями.

30 октября в 18:00 в фойе выступит Stereopara. В 19:00 стартует гала-концерт с участием Ольги Синяевой, коллектива AllSeeBand, гитариста и вокалиста Жоандера Сантоса, барабанщика Александра Боженко и Биг-бенда Георгия Гараняна под управлением Юрия Красильникова.

Стоимость билетов 1000-2500 рублей. Купить можно на сайте. Музыкальный театр находится по адресу улица Красная, 44.

В Краснодарской филармонии имени Пономаренко 31 октября состоится симфоническое шоу. Трибьют-группа QUEEN Tale исполнит главные хиты легендарных рокеров.