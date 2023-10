В Краснодаре хиты Queen прозвучат в исполнении симфонического оркестра

Трибьют-группа QUEEN Tale исполнит главные хиты легендарной рок-группы. Прозвучат We Will Rock You, I Want To Break Free, Don’t Stop Me Now, We Are The Champions, Bohemian Rhapsody, Under Pressure, Love of my Life и другие популярные композиции.

Концерт пройдет в сопровождении Государственного эстрадно-симфонического оркестра Краснодарской филармонии. Дирижер — Михаил Готлиб.

Начало в 19:00. Стоимость билетов 1000-2200 рублей, купить можно по ссылке. Выступление состоится по адресу улица Красная, 55. Возрастное ограничение 6+.

