«Ростелеком» запустил онлайн-курс по цифровой экономике для студентов юга России

В обновленном курсе «Цифровое образование» студентов ждут несколько модулей и лекции от экспертов национального провайдера и компаний-партнеров, практические кейсы и дополнительные видеоуроки. Лекторы выступят с 12 актуальными темами цифровой экономики: «Интернет вещей», «BigData», «Кибербезопасность», «Блокчейн» и другими. Для закрепления услышанного на практике участники решат задачи из реальных отраслей экономики.

В этом году курс дополнили темами по нейросетям, мастерству создания презентаций и блоком по финансовой грамотности от партнера проекта — банка «Центр-инвест». Обучение пройдет онлайн в специально созданном приложении «Цифра РТК» и продлится два месяца.

Новости курса «Цифровое образование», а также записи онлайн-лекций доступны в официальной группе проекта ВКонтакте . Чтобы принять участие, необходимо скачать приложение и пройти регистрацию. Онлайн-трансляции будут проходить каждый вторник и четверг в 14:00.

«С самого старта курса «Цифровое образование» мы являемся его партнерами. В этом году решили зайти со своим образовательным контентом, который будет полезен для каждого молодого человека — блоком по финансовой грамотности. Сегодня особенно важно знать, как правильно вести себя в финансовой среде, которая является неотъемлемой частью цифровой экономики», — прокомментировал руководитель образовательных проектов банка «Центр-инвест» Владислав Соленый.

В процессе обучения каждый приобретет личный рейтинг во встроенной в приложение системе. Все участники, набравшие необходимое количество баллов, получат сертификаты о его прохождении, при этом топ-100 лучших студентов пригласят на финальное соревнование — «НеХакатон». В финале выберут 30 самых успешных участников и вручат им призы от «Ростелекома» и компаний-партнеров курса.

«Мы с самого начала проекта приняли принципиальное решение сделать курс ежегодным и постоянно обновляемым. Быстро меняются и совершенствуются не только технологии, вся среда вокруг них очень динамична и изменчива. Чтобы ими управлять или хотя бы с ними эффективно взаимодействовать, знания о цифровой сфере необходимо постоянно актуализировать и расширять. Именно такой миссии следует наш проект, и его результаты говорят сами за себя: количество участников с каждым годом растет, а проекты, которые они реализуют на практике, становятся все масштабнее. Кстати, в этом году вуз, от которого будет больше всего участников, получит грант от нашей компании на повышение квалификации своих преподавателей и поддержку одного из своих проектов», — рассказал вице-президент на юге, директор Ростовского филиала «Ростелекома» Сергей Мордасов.

Найти информацию о социальных проектах, которые реализует и поддерживает «Ростелеком», можно на официальном сайте.