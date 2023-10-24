В Краснодаре состоится шоу «Живая вода» с участием звезд синхронного плавания

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из группы «Театр Марии Киселевой «Стихия воды» во ВКонтакте
    © Скриншот фото из группы «Театр Марии Киселевой «Стихия воды» во ВКонтакте

Во Дворце водных видов спорта в Краснодаре 5 ноября состоится шоу «Живая вода»

В программу войдут красочные номера Театра Марии Киселевой. Действие спектакля одновременно разворачивается в трех пространствах — на сцене, на воде и в воздухе.

Двукратная олимпийская чемпионка Влада Чигирева и четырехкратная чемпионка мира Варвара Субботина в главных ролях — реки Енисей и Ангара. Также зрители увидят выступления профессиональных спортсменов и артистов, участников известных проектов, звезд синхронного плавания.

Начало в 17:00. Стоимость билетов 1000-2500 рублей, купить можно по ссылке. Дворец водных видов спорта находится по адресу улица Пригородная, 24. Возрастное ограничение 6+.

Как писали Юга.ру, в Краснодарской филармонии имени Пономаренко 31 октября состоится симфоническое шоу. Трибьют-группа QUEEN Tale исполнит главные хиты легендарных рокеров.

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