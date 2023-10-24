В горных районах и ущельях Большого Сочи появился 4G-интернет от МТС

Краснодарский край

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  • © Фото Игоря Старкова, unsplash.com
    © Фото Игоря Старкова, unsplash.com

МТС улучшила голосовую связь и обеспечила скоростным мобильным интернетом труднодоступные для работы 4G-сигнала села и поселки Большого Сочи

Качественная связь появилась на территории Зубовой щели, Вардане Лазаревского района и Раздольном Хостинского района.

Зубова щель с населением 253 человека — самый маленький населенный пункт из охваченных новой сетью МТС. В остальных селах живут несколько тысяч человек, но горный рельеф с большим перепадом высот препятствуют радиосигналу. МТС удалось организовать стабильную связь в этих условиях. Теперь для звонков или выхода в интернет не надо искать место, где сигнал ловит лучше: пользоваться смартфоном можно из любых точек населенных пунктов.

Подняться под облака, нырнуть в прошлое:

МТС реализует программу цифровизации малых и труднодоступных населенных пунктов Кубани с 2017 года. За это время возможность пользоваться сервисами цифровых сетей появилась примерно у 300 тыс. жителей малонаселенных, горных и труднодоступных мест Краснодарского края. До конца 2023 года доступ к устойчивой связи и интернету получат еще около 12 тыс. человек.

Ранее МТС нарастила средние скорости интернета во всех районах Сочи, а скорость 4G-интернета от оператора выросла в аэропорту Сочи.

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