В Краснодарском крае в 2023 году 37,5 тыс. туристов отдохнули в кемпингах и глэмпингах

Почти 38 тыс. отдыхающих на Кубани выбрали размещение в домах и палатках на природе

Минкурортов Краснодарского края сообщило «Ъ-Кубань», что в регионе с начала года 37,5 тыс. туристов посетили кемпинги и глэмпинги. Летом на Кубани работали 93 зоны отдыха на 5 тыс. мест.

Как сообщает ведомство, в 2023 году в крае открыли 11 глэмпингов и кемпингов. Там туристы могут отдохнуть в сафари-тентах, шатрах, бунгало или своей палатке.

По данным Минкурортов Кубани, кемпинги и глэмпинги в основном находятся в Геленджике, Сочи, Темрюкском и Туапсинском районах, а также в горах и предгорьях Краснодарского края.



Напомним, что в Краснодарском крае закончился бархатный сезон, но отдыхающих в регионе все еще много. В октябре в Анапе и Сочи одновременно находятся почти 190 тыс. туристов.



Ранее Юга.ру писали, что в горах Сочи подъемники временно закрыли на профилактику.