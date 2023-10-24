Краснодарцев приглашают на лекцию о местной мозаике, казаках и модернизме

Искусствовед Алексей Угольников, один из авторов проекта «Осколки прошлого. Монументальная мозаика Краснодара» расскажет истории панно в кубанской столице. Слушатели смогут открыть с новой стороны как широко известные мозаики, так и узнать о более редких, часть из которых уже не существуют.