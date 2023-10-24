Краснодарцев приглашают на лекцию о местной мозаике, казаках и модернизме

Краснодарский край

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  • Здание КубГУ, улица Ставропольская, 149 © Фото Валерия Годадзе
    Здание КубГУ, улица Ставропольская, 149 © Фото Валерия Годадзе

В книжном магазине «Чарли» 29 октября состоится лекция «Казаки и модернизм. История мозаики Краснодара»

Искусствовед Алексей Угольников, один из авторов проекта «Осколки прошлого. Монументальная мозаика Краснодара» расскажет истории панно в кубанской столице. Слушатели смогут открыть с новой стороны как широко известные мозаики, так и узнать о более редких, часть из которых уже не существуют.

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Начало в 16:00. Участие бесплатное. Количество мест ограничено, требуется предварительная регистрация. Книжный магазин «Чарли» находится по адресу улица Красная, 69.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 29 октября состоится лекция «Гламурные вампиры и шекспировская любовь: сага Стефани Майер «Сумерки».

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