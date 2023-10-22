Краснодарцев приглашают на лекцию, посвященную «Сумеркам»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Сумерки» © Скриншот видео с YouTube-канала «Трейлеры к фильмам», www.youtube.com/@user-uk3zw2op3c
    Кадр из трейлера к фильму «Сумерки» © Скриншот видео с YouTube-канала «Трейлеры к фильмам», www.youtube.com/@user-uk3zw2op3c

В Краснодаре 29 октября состоится образовательная лекция «Гламурные вампиры и шекспировская любовь: сага Стефани Майер «Сумерки»

В программе:

  • подросковая сага о великой любви;
  • самый популярный готический роман 2000-х;
  • team Edward VS team Jacob.

Встречу проводят лекторы проекта Vita Nuova Вера Ткаченко и Елена Хомухина.

Начало в 20:30. Стоимость участия 700 рублей. Зарегистрироваться можно здесь. Встреча пройдет в студии «Ретроградъ» по адресу улица Красная, 64.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 22 октября состоится литературный разгон «Средневековье в массовой культуре». 

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