Краснодарцев приглашают на лекцию, посвященную «Сумеркам»
В Краснодаре 29 октября состоится образовательная лекция «Гламурные вампиры и шекспировская любовь: сага Стефани Майер «Сумерки»
В программе:
- подросковая сага о великой любви;
- самый популярный готический роман 2000-х;
- team Edward VS team Jacob.
Встречу проводят лекторы проекта Vita Nuova Вера Ткаченко и Елена Хомухина.
Начало в 20:30. Стоимость участия 700 рублей. Зарегистрироваться можно здесь. Встреча пройдет в студии «Ретроградъ» по адресу улица Красная, 64.
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