Краснодарцев приглашают на лекцию, посвященную «Сумеркам»

В Краснодаре 29 октября состоится образовательная лекция «Гламурные вампиры и шекспировская любовь: сага Стефани Майер «Сумерки»

В программе:

подросковая сага о великой любви;

самый популярный готический роман 2000-х;

team Edward VS team Jacob.

Встречу проводят лекторы проекта Vita Nuova Вера Ткаченко и Елена Хомухина.

Начало в 20:30. Стоимость участия 700 рублей. Зарегистрироваться можно здесь. Встреча пройдет в студии «Ретроградъ» по адресу улица Красная, 64.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 22 октября состоится литературный разгон «Средневековье в массовой культуре».