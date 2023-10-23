Полицейские Краснодара отговорили подростка прыгать с 14 этажа

Краснодарский край

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  • Полиция © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Полиция © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре подросток хотел покончить с собой. Его отговорили инспекторы по делам несовершеннолетних

23 октября полиция Краснодарского края рассказала о подростке, который собирался спрыгнуть с высоты 14 этажа. В МВД обратились очевидцы, они сообщили, что в доме на улице Красных Партизан молодой человек сидит на поручне лестницы.

На вызов отправились инспекторы ПДН, майор полиции Анастасия Логинова и младший лейтенант полиции Татьяна Сотникова. Они долго беседовали с 14-летним подростком и убедили его не прыгать. Парня передали медикам.

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Напомним, в Краснодаре полиция и волонтеры ищут 15-летнюю девушку, которая сбежала из дома. Ранее намеренно ушла из дома еще одна девочка, жительница Каневского района, о ее поисках Юга.ру писали здесь. А в конце сентября полиция и волонтеры рассказали о поисках 16-летней краснодарки.

Дети Краснодар Полиция

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Полицейские Краснодара отговорили подростка прыгать с 14 этажа

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