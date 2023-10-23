Полицейские Краснодара отговорили подростка прыгать с 14 этажа

В Краснодаре подросток хотел покончить с собой. Его отговорили инспекторы по делам несовершеннолетних

23 октября полиция Краснодарского края рассказала о подростке, который собирался спрыгнуть с высоты 14 этажа. В МВД обратились очевидцы, они сообщили, что в доме на улице Красных Партизан молодой человек сидит на поручне лестницы.

На вызов отправились инспекторы ПДН, майор полиции Анастасия Логинова и младший лейтенант полиции Татьяна Сотникова. Они долго беседовали с 14-летним подростком и убедили его не прыгать. Парня передали медикам.