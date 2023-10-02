В Краснодарском крае ищут 15-летнюю девочку

Краснодарский край

Распечатать

  • © скриншот публикации в телеграм-канале отдела МВД России по Каневскому району
    © скриншот публикации в телеграм-канале отдела МВД России по Каневскому району

В Каневском районе Кубани пропала девочка-подросток

Полиция Каневского района Краснодарского края ищет 15-летнюю Анастасию Безотосную. Жительница станицы Стародеревянковской пропала 30 сентября.

Как удалось выяснить полиции, после учебы в школе №11 девочка пришла к бабушке, которая проживает на улице Красной станицы Стародеревянковской, оттуда вечером Анастасия направилась в сторону улицы Кубанской и до своего дома не дошла.

Кому помочь в Краснодаре?:

Полицейские в случае получения информации о возможном местонахождении подростка просят сообщить в дежурную часть отдела МВД России по Каневскому району по телефону: 8 (86164) 45702 или 8 (906) 431 86 13.

Напомним, ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре полиция ищет 15-летнюю Зарину, которая сбежала из дома. Также в Краснодаре идут поиски 16-летней Дианы Мусиюк.

Дети Каневской район Полиция Пропавшие без вести

Новости

Защита начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю обжаловала заключение генерала под стражу
В Краснодарском крае продолжается курортный сезон. В начале октября на пляжах еще отдыхают люди
«Я им как кость в горле». В Краснодаре МЧС выселило женщину с сыном из единственного жилья
В Краснодарском крае ищут 15-летнюю девочку
В Краснодарском крае открыли движение по мосту через реку Фарс
Краснодарский край оказался на 71 месте в рейтинге по доступности ипотеки — РИА Новости

Лента новостей

Реклама на сайте