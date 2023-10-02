В Краснодарском крае ищут 15-летнюю девочку

Как удалось выяснить полиции, после учебы в школе №11 девочка пришла к бабушке, которая проживает на улице Красной станицы Стародеревянковской, оттуда вечером Анастасия направилась в сторону улицы Кубанской и до своего дома не дошла.

Кому помочь в Краснодаре?:

Полицейские в случае получения информации о возможном местонахождении подростка просят сообщить в дежурную часть отдела МВД России по Каневскому району по телефону: 8 (86164) 45702 или 8 (906) 431 86 13.

Напомним, ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре полиция ищет 15-летнюю Зарину, которая сбежала из дома. Также в Краснодаре идут поиски 16-летней Дианы Мусиюк.