В Краснодаре ищут 15-летнюю девочку, которая сбежала из дома

Краснодарский край

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  • © Изображение vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj
    © Изображение vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj

Полиция и волонтеры ищут в Краснодаре 15-летнюю Анастасию Ененко

В Краснодаре 8 октября пропала 15-летняя Анастасия Ененко. Как рассказали в пресс-службе УМВД Краснодара, отец девочки обратился в полицию с заявлением. Позже полицейским удалось связаться с подростком. Девушка сказала, что сама ушла из дома и не намерена возвращаться. Её поиски продолжаются. 

На вид Анастасия около 155 см, худощавого телосложения. Волосы темно-русые, глаза карие. В день пропажи была одета в черную футболку и темно-синюю юбку. 

Юга.ру неоднократно писали о подростках, сбежавших из дома. В начале октября полицейские нашли в Ростове-на-Дону 15-летнюю жительницу станицы Стародеревянковской. Там она пряталась у подруги. 

В середине сентября из дома сбежала 15-летняя жительница Краснодара. Она выходила на связь и сказала, что не хочет возвращаться домой. 

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