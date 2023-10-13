В Краснодаре ищут 15-летнюю девочку, которая сбежала из дома

В Краснодаре 8 октября пропала 15-летняя Анастасия Ененко. Как рассказали в пресс-службе УМВД Краснодара, отец девочки обратился в полицию с заявлением. Позже полицейским удалось связаться с подростком. Девушка сказала, что сама ушла из дома и не намерена возвращаться. Её поиски продолжаются.

На вид Анастасия около 155 см, худощавого телосложения. Волосы темно-русые, глаза карие. В день пропажи была одета в черную футболку и темно-синюю юбку.

Юга.ру неоднократно писали о подростках, сбежавших из дома. В начале октября полицейские нашли в Ростове-на-Дону 15-летнюю жительницу станицы Стародеревянковской. Там она пряталась у подруги.

В середине сентября из дома сбежала 15-летняя жительница Краснодара. Она выходила на связь и сказала, что не хочет возвращаться домой.