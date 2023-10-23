Российская компания разработала программу для защиты денег клиентов банков и ретейла

«Фаззи Лоджик Лабс» (входит в ГК «Ростелеком») представила «Сессионный антифрод 2.0» с искусственным интеллектом

Новая программа работает на базе платформы Smart Fraud Detection с технологией искусственного интеллекта (ИИ).

«Сессионный антифрод 2.0» предотвращает хищение денег клиентов банков, участников систем лояльности онлайн- и офлайн-ретейла, логистических сервисов и защищает от мошеннических действий сотрудников. Новый продукт можно использовать как отдельный модуль защиты дистанционных клиентских каналов или вместе с другими. Решение анализирует поведенческий профиля клиента по 100 уникальным параметрам пользователя и его устройств, включая сессии в интернете. Это позволяет эффективнее выявлять мошенническую активность в режиме реального времени за счет использования математической модели с ИИ.

© Фото предоставлено Южным пресс-центром «Ростелекома»

Использование технологии машинного обучения значительно повышает процент выявления и предотвращения аномальных событий и нелегальных схем еще на этапе их появления. Это снижает репутационные и финансовые потери, в т.ч. расходы на проведение расследований. «Сессионный антифрод 2.0» разработали с учетом требований Банка России (СТО БР БФБО-1.7). Он противодействует мошенничеству с использованием социальной инженерии. Для этого проводят мониторинг ключевых признаков мошенничества — наличие программ для удаленного доступа на устройстве клиента, а также использование VPN/TOR и других средств анонимайзинга, наличие активного звонка (в т.ч. через мессенджеры) и еще более 100 признаков.

Такой комплексный подход позволяет организациям увеличить эффективность антифрод-контроля и надежно защищать клиентов и сервисы от фишинговых атак, мошеннических переводов денежных средств, удаленного управления мошенниками клиентского устройства, нелегального использования программ лояльности и т.д. Платформа Smart Fraud Detection разработана с учетом специфики современного бизнеса: банковского, ретейл и e-commerce. Ядро системы — механизм мониторинга и оценки каждой совершаемой транзакции. Продукт доказал свою эффективность в таких отраслях, как банки и электронная торговля. Smart Fraud Detection можно установить как на мощностях заказчика, так и во внешнем облаке.

«Сделка по приобретению российского разработчика «Фаззи Лоджик Лабс» позволила «Ростелекому» дополнить линейку цифровых продуктов и сервисов для обеспечения безопасности бизнес-процессов наших клиентов. Прошло всего несколько месяцев с момента завершения сделки, и мы запускаем новый программный продукт. «Сессионный антифрод 2.0» является надежной, полностью отечественной разработкой и как никогда актуален для российского бизнеса в условиях постоянно возрастающего объема киберугроз», — сказал первый вице-президент — финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин.

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