В Краснодаре волонтеры собирают деньги на реставрацию старинной двери
Краснодарский «Том Сойер Фест» начал сбор средств на восстановление двери на улице Горького, 54
Средства необходимы волонтерам для ремонта расшатанных креплений, замены аварийных участков древесины и воссоздания утраченного декора. Об этом сообщает «Фонд сохранения исторического наследия».
«Сделайте проще и не выделывайтесь»:
На двери восстановят дореволюционную фурнитуру — цепочку, звонок «прошу повернуть», запорный крюк и петли.
Также реставраторам необходимо найти редкие, утраченные более 70 лет назад, литые ручки. На сегодня там сохранились только подлинные квадратные накладки. Аналогичные рукоятки пару лет назад заметили на другой старинной краснодарской двери. Координаторы пытаются найти их по фотопанорамам 2019 года и в документальных фотоальбомах.
Здание в стиле модерн с двустворчатыми парадными дверями находится на пересечении улиц Горького и Фрунзе. Старинному дому уже более 115 лет. Он принадлежал Дмитрию Бараннику, госслужащему екатеринодарской казенной палаты.
На реставрацию этой старинной двери требуется 190 800 рублей. Поддержать проект можно здесь.
Напомним, что в 2022 году краснодарские волонтеры отреставрировали фасад дома Леонида Сологуба на улице Коммунаров, 105 и восстановили историческую дверь в доме врачей Мееровичей на Карасунской, 65.
Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре добровольцы отремонтировали дореволюционную дверь на улице Янковского, 38.