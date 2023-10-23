В Краснодаре волонтеры собирают деньги на реставрацию старинной двери

Краснодарский «Том Сойер Фест» начал сбор средств на восстановление двери на улице Горького, 54

Средства необходимы волонтерам для ремонта расшатанных креплений, замены аварийных участков древесины и воссоздания утраченного декора. Об этом сообщает «Фонд сохранения исторического наследия».

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На двери восстановят дореволюционную фурнитуру — цепочку, звонок «прошу повернуть», запорный крюк и петли.



Также реставраторам необходимо найти редкие, утраченные более 70 лет назад, литые ручки. На сегодня там сохранились только подлинные квадратные накладки. Аналогичные рукоятки пару лет назад заметили на другой старинной краснодарской двери. Координаторы пытаются найти их по фотопанорамам 2019 года и в документальных фотоальбомах.

Здание в стиле модерн с двустворчатыми парадными дверями находится на пересечении улиц Горького и Фрунзе. Старинному дому уже более 115 лет. Он принадлежал Дмитрию Бараннику, госслужащему екатеринодарской казенной палаты.

© Фото с сайта «Фонда сохранения исторического наследия» https://fondvnimanie.ru/project/1003/dveri-doma-barannika

© Фото с сайта «Фонда сохранения исторического наследия» https://fondvnimanie.ru/project/1003/dveri-doma-barannika

© Фото с сайта «Фонда сохранения исторического наследия» https://fondvnimanie.ru/project/1003/dveri-doma-barannika

© Фото с сайта «Фонда сохранения исторического наследия» https://fondvnimanie.ru/project/1003/dveri-doma-barannika