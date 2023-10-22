ФК «Краснодар» сохранил лидерство в турнирной таблице после матча с «Балтикой»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Калининграде 21 октября на стадионе «Ростех Арена» прошел матч 12 тура Российской премьер-лиги

ФК «Краснодар» на выезде играл с «Балтикой». Счет на 17-й минуте открыл нападающий «быков» Джон Кордоба. Шесть минут спустя хозяева поля счет сравняли, затем ещё через 13 минут вырвались вперед.

На 58-й минуте защитник «Балтики» Кирилл Маляров помешал Сперцяну, за что полузащитник «Краснодара» заработал пенальти, которое успешно реализовал и сравнял счет. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Таким образом, ФК «Краснодар» продлил свою беспроигрышную серию до 18 матчей подряд и набрал 28 очков. Команда лидирует в турнирной таблице. В следующем туре РПЛ «быки» сыграют 29 октября с ЦСКА.

Как писали Юга.ру, вратарь ФК «Краснодар» занял второе место в рейтинге самых дорогих российских футболистов. На немецком веб-сайте Transfermarkt указано, что краснодарский вратарь Матвей Сафонов стоит 16 млн евро. 

ФК «Краснодар» Футбол

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ФК «Краснодар» сохранил лидерство в турнирной таблице после матча с «Балтикой»
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