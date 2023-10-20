Вратарь «Краснодара» Сафонов вошел в тройку самых дорогих футболистов РФ

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Вратарь ФК «Краснодар» занял второе место в рейтинге самых дорогих российских футболистов

На немецком веб-сайте Transfermarkt указано, что краснодарский вратарь Матвей Сафонов стоит 16 млн евро. На это обратил внимание «Ъ-Кубань».

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Первое место в рейтинге занял Александр Головин, полузащитник «Монако». Его переход в команду оценили в 30 млн евро. На третьей строчке оказался Арсен Захарян из «Реал Сосьедад» (15 млн евро).

С начала лета больше всех поднялась стоимость трансфера полузащитника ФК «Краснодар» Эдуарда Сперцяна. Цена футболиста выросла до 15 млн евро.

Напомним, что ближайший матч у «быков» состоится 21 октября. В 12-м туре РПЛ «Краснодар» сыграет с калининградской «Балтикой».

Как писали ранее Юга.ру, ФК «Краснодар» сохранил лидирующие позиции в турнирной таблице РПЛ, обыграв ростовскую команду.

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Вратарь «Краснодара» Сафонов вошел в тройку самых дорогих футболистов РФ
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