В Сочи хотят ввести курортный сбор для автотуристов

Власти Сочи решили бороться с большим количеством автомобилей на курорте в пиковые сезоны. Для оптимизации трафика хотят ввести курортный сбор за пользование личным авто в городе для всех приезжих. Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания Кубани.

Кроме того, в будущем могут ввести ограничения на всех дорогах при въезде в Сочи. Сейчас для снижения транспортной нагрузки на курорте реконструируют 36 перехватывающих парковок и внедряют интеллектуальные системы управления движением.

Чтобы решить проблему с заторами в Сочи краевые власти решили создать рабочую группу. Её участники занимаются разработкой специального постановления. Оно будет регулировать отношения в сфере организации дорожного движения не только в Сочи, но и по всему краю.

Как писали Юга.ру, курортный сбор в Сочи составляет 50 рублей. В других городах Черноморского побережья эта сумма равна 30 рублям.