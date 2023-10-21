На краснодарском Арбате больше не будут выступать музыканты и чтецы

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Пешеходная зона на улице Чапаева в Краснодаре перешла на осенне-зимний режим. Музыкантов там больше не будет

С этих выходных артисты больше не будут выступать на улице Чапаева, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара. Дело в том, что Арбат переходит на осенне-зимний режим.

Но местные жители смогут посетить выставку местных художников. Она будет работать по субботам с 12:00 до 18:00. Также для жителей краевой столицы останется традиционная ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства. 

Читайте также:

В мэрии отметили, что несмотря на прекращение выступления музыкантов, Арбат все равно останется пешеходным.

Напомним, участок улицы Чапаева от Рашпилевской до Красноармейской является пешеходным с пятницы по воскресенье. 

Краснодар отдых

Новости

На краснодарском Арбате больше не будут выступать музыканты и чтецы
Реку Хероту в Сочи могут снова переименовать
В краснодарской станице Елизаветинской начали строить новый корпус школы № 76
Краснодарцев приглашают на лекцию о тайнах Парижа
Краснодарцев приглашают на лекцию «Средневековье в массовой культуре»
В Краснодаре открылась ретроспективная выставка работ творческой династии Турковых

Лента новостей

Без хищников и мастер-классов
19 октября, 14:35
Без хищников и мастер-классов
Как живет и окупается краснодарская растенишная «Ботанка»
Крокодилы-убийцы, маньяк в провинции, тюрьма для мертвецов
19 октября, 15:07
Крокодилы-убийцы, маньяк в провинции, тюрьма для мертвецов
Рассказываем, что посмотреть в кино с 19 октября
Куда сходить с детьми на Новый год 2024
16 октября, 12:55
Куда сходить с детьми на Новый год 2024
Обзор театральных новогодних ёлок в Краснодаре

Реклама на сайте