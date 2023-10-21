На краснодарском Арбате больше не будут выступать музыканты и чтецы
Пешеходная зона на улице Чапаева в Краснодаре перешла на осенне-зимний режим. Музыкантов там больше не будет
С этих выходных артисты больше не будут выступать на улице Чапаева, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара. Дело в том, что Арбат переходит на осенне-зимний режим.
Но местные жители смогут посетить выставку местных художников. Она будет работать по субботам с 12:00 до 18:00. Также для жителей краевой столицы останется традиционная ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства.
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В мэрии отметили, что несмотря на прекращение выступления музыкантов, Арбат все равно останется пешеходным.
Напомним, участок улицы Чапаева от Рашпилевской до Красноармейской является пешеходным с пятницы по воскресенье.
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