На краснодарском Арбате больше не будут выступать музыканты и чтецы

Пешеходная зона на улице Чапаева в Краснодаре перешла на осенне-зимний режим. Музыкантов там больше не будет

С этих выходных артисты больше не будут выступать на улице Чапаева, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара. Дело в том, что Арбат переходит на осенне-зимний режим.

Но местные жители смогут посетить выставку местных художников. Она будет работать по субботам с 12:00 до 18:00. Также для жителей краевой столицы останется традиционная ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства.