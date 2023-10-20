В Краснодаре пассажирский автобус въехал в трамвай. Пять человек пострадали
В Пашковском микрорайоне Краснодара автобус столкнулся с трамваем, есть пострадавшие
Полиция Краснодара сообщила, что 20 октября в 11 часов в Пашковском микрорайоне пассажирский микроавтобус №61 марки Peugeot въехал в трамвай. ДТП произошло на пересечении улиц Горького и Бершанской.
Предварительно установлено, что водитель автобуса проехал на красный свет светофора.
К медикам обратились пять человек из микроавтобуса. Двоим из них оказали помощь на месте ДТП, троих — водителя и его пассажиров — доставили в больницу.
Читайте также:
В УМВД по Краснодару добавили, что идет административное расследование.
Напомним, 22 сентября произошла авария с автобусом ФК «Краснодар» и двумя легковыми авто. В ДТП погиб один человек.
Вчера, 14:35Без хищников и мастер-классов
Как живет и окупается краснодарская растенишная «Ботанка»
Вчера, 15:07Крокодилы-убийцы, маньяк в провинции, тюрьма для мертвецов
Рассказываем, что посмотреть в кино с 19 октября
16 октября, 12:55Куда сходить с детьми на Новый год 2024
Обзор театральных новогодних ёлок в Краснодаре