В Краснодаре пассажирский автобус въехал в трамвай. Пять человек пострадали

В Пашковском микрорайоне Краснодара автобус столкнулся с трамваем, есть пострадавшие

Полиция Краснодара сообщила, что 20 октября в 11 часов в Пашковском микрорайоне пассажирский микроавтобус №61 марки Peugeot въехал в трамвай. ДТП произошло на пересечении улиц Горького и Бершанской.

Предварительно установлено, что водитель автобуса проехал на красный свет светофора. К медикам обратились пять человек из микроавтобуса. Двоим из них оказали помощь на месте ДТП, троих — водителя и его пассажиров — доставили в больницу.

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В УМВД по Краснодару добавили, что идет административное расследование.