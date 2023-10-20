В Краснодаре пассажирский автобус въехал в трамвай. Пять человек пострадали

Краснодарский край

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  • © скриншот видео из телеграм-канала Полиции Краснодара https://t.me/mvd23krasnodar/2297
    © скриншот видео из телеграм-канала Полиции Краснодара https://t.me/mvd23krasnodar/2297

В Пашковском микрорайоне Краснодара автобус столкнулся с трамваем, есть пострадавшие

Полиция Краснодара сообщила, что 20 октября в 11 часов в Пашковском микрорайоне пассажирский микроавтобус №61 марки Peugeot въехал в трамвай. ДТП произошло на пересечении улиц Горького и Бершанской.

Предварительно установлено, что водитель автобуса проехал на красный свет светофора.

К медикам обратились пять человек из микроавтобуса. Двоим из них оказали помощь на месте ДТП, троих — водителя и его пассажиров — доставили в больницу.

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В УМВД по Краснодару добавили, что идет административное расследование.

Напомним, 22 сентября произошла авария с автобусом ФК «Краснодар» и двумя легковыми авто. В ДТП погиб один человек.

ДТП Краснодар Общественный транспорт

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