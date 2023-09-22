В Краснодарском крае произошло ДТП с участием автобуса ФК «Краснодар». Есть погибший

Утром 22 сентября произошло ДТП с автобусом ФК «Краснодар» и двумя легковыми авто. Один человек погиб

ДТП случилось около 8:00 на трассе Краснодар-Кропоткин. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, водитель Lada Priora выехал со второстепенной дороги, не уступил автобусу футбольной команды и столкнулся с ним. После удара отечественная легковушка столкнулась еще и с автомобилем Renault.

В результате аварии погиб водитель Lada Priora. Дети, находившиеся в автобусе футбольного клуба, не пострадали.