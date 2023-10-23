Дни китайского кино впервые пройдут в Краснодаре

В краснодарском кинотеатре «Кубанькино» с 24 по 27 октября пройдут Дни китайского кино

В день открытия состоится показ военной драмы «Король неба» (12+) режиссера Лю Сяоши. 25 октября в 19.00 зрители смогут оценить анимацию «Агент Джи-Джи Бонд: Миссия Океан» (6+). 26 октября можно будет посмотреть романтическую комедию «Очень большая любовь» (12+), 27 октября — историческую драму «Мулан: Рождение легенды» (16+).

Также в фойе гости смогут познакомиться с тематической выставкой «Сказки Поднебесной» из 20 картин, выполненных студентами Краснодарского техникума управления, информатизации и сервиса.

24, 25 и 27 октября вход на показы свободный. Начало всех сеансов в 19:00. «Кубанькино» находится по адресу улица Ленина, 89.

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