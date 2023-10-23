В Краснодаре запустили творческий проект «Соображаем на троих». Первая встреча посвящена Кутузову и Наполеону

В Краснодаре в октябре открылся творческий проект «Соображаем на троих». Он предполагает формат постановочных театрализованных лекций об истории, литературе и искусстве

Тема первой встречи — «Наполеон против Кутузова». Формат: музыкальное сопровождение, напитки и закуски, дегустация тортов.

Программа:

знакомство с самыми интересными фактами из жизни Наполеона и Кутузова;

разговор об образах полководцев в живописи;

история самого знаменитого и самого неизвестного десерта, победы и провалы на бранном поле и в кулинарной традиции.

Встреча состоится 27 октября в 19:30 в комнатном театре «Квартира 123» по адресу улица Железнодорожная 24, Стоимость участия 2000 рублей. Предварительная запись по телефону +7 (938) 517-49-25. Возрастное ограничение 18+.

Как писали Юга.ру, в краснодарском кинотеатре «Монитор на Красной Площади» проходит фестиваль фильмов Вуди Аллена. Можно будет в оригинале с русскими субтитрами посмотреть ленты «Дождливый день в Нью-Йорке», «Колесо чудес» и «Фестиваль Рифкина».