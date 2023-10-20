Фейк и кейс. Аналитики назвали самые популярные англицизмы в СМИ и соцсетях Краснодара

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя AndyLeungHK сайта pixabay.com
    © Фото пользователя AndyLeungHK сайта pixabay.com

Агентство Pro-Vision Communications составило рейтинг самых упоминаемых англицизмов в краснодарских СМИ и пабликах

Эксперты проанализировали около 2 тыс. кубанских источников с публикациями с 1 января по 18 сентября 2023 года (СМИ, городские паблики в соцсетях, сообщества ВК и комментарии пользователей).

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По данным исследования, самым популярным заимствованием стал «фейк». Его используют в СМИ около 215 раз в сутки. Второе место в рейтинге заняло слово «кейс», а на третьем месте оказался «лайфхак».

В топ-10 также вошли слова «коворкинг», «хайп», «фудкорт», «юзер», «дедлайн», «хейт» и «воркшоп».

Напомним, что в декабре 2022 года среди краснодарцев провели опрос и узнали, что они думают о законопроекте о борьбе с англицизмами. Его поддержали меньше половины жителей. Закон вступил в силу 28 февраля 2023 года.

Как сообщают аналитики агентства, в Краснодаре данный законопроект обсуждают чаще, чем в других регионах. На долю местных медиа приходится 6,5% от общего числа публикаций. Второе и третье места заняли Санкт-Петербург и Екатеринбург.

По результатам исследования Pro-Vision Communications, 75,5% пользователей соцсетей отнеслись к отказу от англицизмов нейтрально. Еще 17,8% сочли его бессмысленным или несвоевременным. Только 6,7% пользователей поддержали проект.

Ранее Юга.ру писали, что в школах России отменили ВПР по иностранным языкам.

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