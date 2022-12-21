Меньше половины краснодарцев поддерживают законопроект о борьбе с англицизмами

Ещё одна тенденция — за ограничения больше других высказываются горожане старше 34 лет. Чем старше респонденты — тем больше среди них поддерживающих законопроект. Так, среди опрошенных до 34 лет всего 24% высказались за. Среди категории старше 45 лет цифры выше — 51%. Сервис отмечает, что в опросе приняли участие представители экономически активного населения Краснодара.

Результаты опроса показали, что против англицизмов чаще всего выступают люди, у которых есть дети — 53% опрошенных родителей за введение ограничений. Среди бездетных респондентов только 33% поддержали идею.

Ввести ограничения на использование заимствованных слов считают нужным 43% краснодарцев, об этом сообщил SuperJob.

«Заимствование — естественный процесс для любого живого языка. Не являются исконно русскими, однако давно вошли в наш язык такие слова как, например, кефир, бюджет, телефон и т. д.» — приводит сервис мнение горожан.

Аналитики также выяснили, какие заимствованные слова раздражают краснодарцев, на первом месте оказалось английское «окей», ещё пришлись не по душе слова челлендж, триггер, пати, хайп, лайфхак, фейк, лонгрид, коуч, лайтовый, хендмейд, скиллы и прочие. В списке неожиданно оказалось и слово «ресепшн».

Напомним, Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка. Он предусматривает ограничение на использование заимствованных слов, если существует русский синоним.

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