Новый Яблоновский мост в Краснодаре планируют полностью открыть в конце ноября

Строители заканчивают работы на Яблоновском мосту и готовятся к его открытию

Открыть движение по второй стороне Яблоновского моста планируют в конце ноября. Об этом Юга.ру узнали в пресс-службе краевого Минтранса.

Там отметили, что основные работы уже выполнены. До полной готовности моста осталось уложить плитку на тротуарах, сделать освещение, нанести дорожную разметку, а также обустроить проезжую часть на автоподходах.