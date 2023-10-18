Новый Яблоновский мост в Краснодаре планируют полностью открыть в конце ноября
Строители заканчивают работы на Яблоновском мосту и готовятся к его открытию
Открыть движение по второй стороне Яблоновского моста планируют в конце ноября. Об этом Юга.ру узнали в пресс-службе краевого Минтранса.
Там отметили, что основные работы уже выполнены. До полной готовности моста осталось уложить плитку на тротуарах, сделать освещение, нанести дорожную разметку, а также обустроить проезжую часть на автоподходах.
«Комплекс работ по строительству нового моста выполняется по заказу министерства подрядной организацией «СтройЮгРегион. Открытие движения по второй стороне планируется к концу ноября после ввода объекта в эксплуатацию», — сказали в пресс-службе.
Напомним, движение по двум полосам Яблоновского моста запустили в июне. Старый мост после этого закрыли.
Строительство нового моста обошлось примерно в 7,3 млрд рублей. Протяженность сооружения составляет 1,1 км. Допустимая скорость движения по нему — 80 км/ч.