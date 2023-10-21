Краснодарцев приглашают на лекцию о тайнах Парижа

Краснодарский край

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  • © Фото vecstock, Freepik.com
    © Фото vecstock, Freepik.com

В краснодарском культурном салоне «Аврора» 21 октября состоится лекция «Париж. Невероятная история о тайнах великого города»

Встречу проводит искусствовед Марины Тевзадзе. Темы, которые она затронет: Меровинги и Приорат Сиона, тайны готики и тамплиеры, Франциск I и Ренессанс, Людовик XIV и Версаль, импрессионисты и Ар-нуво, Бато Лавуар, Пикассо и Анри Руссо.

По словам спикера, вместе со зрителями она обсудит в истории Парижа то, что до сих пор будоражит сознание людей.

Начало в 18:00. Стоимость участия 1000 рублей, запись по телефону +7 (918) 482-01-40. Салон «Аврора» находится по адресу улица Офицерская, 36.

Как писали Юга.ру, в краснодарском бизнес-центре «Централь» 21 октября состоится лекция Павла Власенко «Бриджит Бардо, кино и сексуальная революция». В программе просмотр мелодрамы «И Бог создал женщину…», а также обсуждение ленты.

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