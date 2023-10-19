Краснодарцев приглашают на арт-лекцию о сексуальной революции

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото standret с сайта freepik.com
    © Фото standret с сайта freepik.com

В краснодарском бизнес-центре «Централь» 21 октября состоится лекция Павла Власенко «Бриджит Бардо, кино и сексуальная революция»

В программе просмотр мелодрамы «И Бог создал женщину…», а также обсуждение ленты. Спикер расскажет всё о фильме, о секс-революции 1960-х и феномене Бриджит Бардо, раскроет драматичные страницы её биографии.

Вечер дополнят оригиналы автографов Брижит Бардо из личной коллекции Павла Власенко, они станут частью фотозоны.

В фильме «И Бог создал женщину…» Бардо играет девушку Жюльетт Арди, свободную от чувства вины и всех табу, которые насаждает общество. По сюжету она мечется между тремя мужчинами. Европейские зрители были потрясены настолько откровенными для того времени сценами, а Католическая церковь осудила фильм за провокационное поведение героини. В штате Техас «И Бог создал женщину» и вовсе запретили к показу. Однако с коммерческой точки зрения лента была чрезвычайно успешна.

Начало в 18:00. Стоимость билетов 1500 рублей, заказать можно по телефону +7 (961) 598-88-59. Бизнес-центр «Централь» находится по адресу улица Гимназическая, 65.

Как писали Юга.ру, в креативном кластере «Колос» в Краснодаре 20 октября пройдет лекция «Проживаем свою историю в тексте». Ведущая клуба для писателей «Пиши (не) в стол» и автор двух романов Виктория Ратгольц расскажет, как вдохновиться своей жизнью и превратить её в увлекательную художественную книгу.

Афиша Кино Кинопрокат Лекции Образование отдых Развлечения

Новости

Краснодарцев приглашают на арт-лекцию о сексуальной революции
В Краснодаре состоится концерт «Нежность» памяти Майи Кристалинской
Рейсы из Сочи в Таиланд продлили на зимний сезон 2023-2024
Чиновники рассказали о проекте «Нового Краснодара» на 270 тыс. жителей
Многодетные семьи из Сочи пожаловались в Следком, что не могут получить обещанные участки
В краснодарском поселке Российском достроили детский сад на 350 мест

Лента новостей

Без хищников и мастер-классов
Сегодня, 14:35
Без хищников и мастер-классов
Как живет и окупается краснодарская растенишная «Ботанка»
Крокодилы-убийцы, маньяк в провинции, тюрьма для мертвецов
Сегодня, 15:07
Крокодилы-убийцы, маньяк в провинции, тюрьма для мертвецов
Рассказываем, что посмотреть в кино с 19 октября
Куда сходить с детьми на Новый год 2024
16 октября, 12:55
Куда сходить с детьми на Новый год 2024
Обзор театральных новогодних ёлок в Краснодаре

Реклама на сайте