Краснодарцев приглашают на арт-лекцию о сексуальной революции

В программе просмотр мелодрамы «И Бог создал женщину…», а также обсуждение ленты. Спикер расскажет всё о фильме, о секс-революции 1960-х и феномене Бриджит Бардо, раскроет драматичные страницы её биографии.

Вечер дополнят оригиналы автографов Брижит Бардо из личной коллекции Павла Власенко, они станут частью фотозоны.

В фильме «И Бог создал женщину…» Бардо играет девушку Жюльетт Арди, свободную от чувства вины и всех табу, которые насаждает общество. По сюжету она мечется между тремя мужчинами. Европейские зрители были потрясены настолько откровенными для того времени сценами, а Католическая церковь осудила фильм за провокационное поведение героини. В штате Техас «И Бог создал женщину» и вовсе запретили к показу. Однако с коммерческой точки зрения лента была чрезвычайно успешна.

Начало в 18:00. Стоимость билетов 1500 рублей, заказать можно по телефону +7 (961) 598-88-59. Бизнес-центр «Централь» находится по адресу улица Гимназическая, 65.

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