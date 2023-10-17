В Краснодаре утром скопились большие заторы

Утром 17 октября на дорогах Краснодара образовались большие пробки

Утром 17 октября сервис «Яндекс.Карты» оценил ситуацию на дорогах Краснодара в 4 балла. Однако на некоторых улицах возникли сильные заторы. Например, по Тургеневскому шоссе из Новой Адыгеи по мосту через Кубань до улицы Калинина 3,9 км можно проехать только за полчаса.

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Также пробки возникли на улицах Дзержинского, Российской и на Ростовском шоссе.

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

На улице Передовой заторы образовались в сторону МОПР, Ипподромной и Спортивной. На улице Школьной, как всегда, пробка в обе стороны.

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»