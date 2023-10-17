В Краснодаре утром скопились большие заторы
Утром 17 октября на дорогах Краснодара образовались большие пробки
Утром 17 октября сервис «Яндекс.Карты» оценил ситуацию на дорогах Краснодара в 4 балла. Однако на некоторых улицах возникли сильные заторы. Например, по Тургеневскому шоссе из Новой Адыгеи по мосту через Кубань до улицы Калинина 3,9 км можно проехать только за полчаса.
Также пробки возникли на улицах Дзержинского, Российской и на Ростовском шоссе.
На улице Передовой заторы образовались в сторону МОПР, Ипподромной и Спортивной. На улице Школьной, как всегда, пробка в обе стороны.
Напомним, что вечером 16 октября из-за дождя пробки в Краснодаре достигли 9 баллов.
Как писали ранее Юга.ру, в сентябре глава дептранса Краснодара рассказал о ситуации со светофором на улице Лаперуза. Ранее местные жители жаловались на постоянные пробки на перекрестке.