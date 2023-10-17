В Краснодаре утром скопились большие заторы

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Утром 17 октября на дорогах Краснодара образовались большие пробки

Утром 17 октября сервис «Яндекс.Карты» оценил ситуацию на дорогах Краснодара в 4 балла. Однако на некоторых улицах возникли сильные заторы. Например, по Тургеневскому шоссе из Новой Адыгеи по мосту через Кубань до улицы Калинина 3,9 км можно проехать только за полчаса.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Также пробки возникли на улицах Дзержинского, Российской и на Ростовском шоссе.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

На улице Передовой заторы образовались в сторону МОПР, Ипподромной и Спортивной. На улице Школьной, как всегда, пробка в обе стороны. 

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Напомним, что вечером 16 октября из-за дождя пробки в Краснодаре достигли 9 баллов.

Как писали ранее Юга.ру, в сентябре глава дептранса Краснодара рассказал о ситуации со светофором на улице Лаперуза. Ранее местные жители жаловались на постоянные пробки на перекрестке.

Автомобили Дороги Краснодар Пробки Транспорт

Новости

В Краснодаре готовят к открытию «Изумрудный» сквер
Дом за 7 млн долларов возглавил топ самой дорогой недвижимости в Краснодаре
В Краснодаре утром скопились большие заторы
Аналитики назвали самые дефицитные профессии в Краснодарском крае и Адыгее
В Анапе высадят несколько тысяч растений
Больше тысячи краснодарцев отправятся в армию в осенний призыв

Лента новостей

Куда сходить с детьми на Новый год 2024
Вчера, 12:55
Куда сходить с детьми на Новый год 2024
Обзор театральных новогодних ёлок в Краснодаре
«Первый раз в кабине сидишь, как в звездолёте»
13 октября, 10:52 Реклама
«Первый раз в кабине сидишь, как в звездолёте»
Как кубанский аграрий купил комбайн Ростсельмаш и собирает не меньше 1,5 тонны урожая в год
Много слёз и маленькие чудеса
10 октября, 10:57
Много слёз и маленькие чудеса
Репортаж с 20‑летия приюта для животных «Краснодог» в Краснодаре

Реклама на сайте