В Адыгее достроили логистический центр Ozon

В Теучежском районе Адыгеи запустили последнюю очередь логистического центра Ozon на территории многофункционального парка «Ромекс-Теучежский»

Инвестпроект по строительству универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров за полтора года реализовала группа компаний «Ромекс». Стоимость проекта — около 6,2 млрд рублей. Объект сдали в аренду маркетплейсу Ozon, который дополнительно вложил в оборудование 2,4 млрд рублей.

Суммарная площадь логистического комплекса — более 107 тыс. кв. метров (66 тыс. кв. метров по полу). Здесь будут работать почти 2 тыс. человек.

«Успешная реализация этого проекта стала возможна благодаря президенту «Ромекс Group» Алексею Васильевичу Прокопенко и его большой команде. «Ромекс» проявил себя как очень эффективная компания, которая всегда полностью выполняет взятые на себя обязательства. Хочу также поблагодарить компанию Ozon за то, что выбрала Адыгею местом дислокации своего крупнейшего на юге страны логистического хаба», — сказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Он отметил, что «Ромекс» — давний и надёжный партнёр региона. Ранее компания построила в Адыгее два распределительных центра для Х5 Group, управляющей продуктовыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Пять лет назад рядом с Адыгейском стартовал ещё один совместный проект — многофункциональный парк «Ромекс — Теучежский».

Как написал Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале, позитивным эффектом также станут новые рабочие места для жителей ближайших территорий — Адыгейска, Теучежского и Тахтамукайского районов — и налоговые отчисления в местный бюджет.

Мурат Кумпилов поручил минэкономразвития республики совсместно со специалистами торговой площадки провести семинары для бизнес-сообщества Адыгеи и рассказать предпринимателям о новой возможности реализации продукции. Минтруду и службе занятости республики глава региона поручил целевую подготовку и переподготовку местных кадров для работы в новом логистическом центре.