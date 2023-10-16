Поющий фонтан в Олимпийском парке Сочи закроют на ремонт

В октябре поющий фонтан работает с 19:00 до 20:00. Он состоит из 70 композиций. Для каждой разработана водно-световая программа.



Напомним, что в Сириусе на автодроме реконструируют гоночную трассу, что позволит освободить Медальную площадь для пешеходов. Эти работы связаны с подготовкой федеральной территории ко Всемирному фестивалю молодежи. Он состоится в Сириусе в марте 2024 года. Ранее Юга.ру писали, что сейчас идет отбор участников и волонтеров.



Как сообщали Юга.ру, в сентябре у федеральной территории Сириус появился свой герб с изображением золотого пса с красным яблоком в зубах.