Поющий фонтан в Олимпийском парке Сочи закроют на ремонт

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Сириусе поющий фонтан в Олимпийском парке закроют на три дня на профилактику

Поющий фонтан в Олимпийском парке закроется на ремонт. Плановые работы проведут с 23 по 26 октября. Шоу возобновится 27 октября, сообщает телеграм-канал федеральной территории Сириус.

Отель «Имеретинский» в Сочи передали университету Сириуса:

В октябре поющий фонтан работает с 19:00 до 20:00. Он состоит из 70 композиций. Для каждой разработана водно-световая программа.

Напомним, что в Сириусе на автодроме реконструируют гоночную трассу, что позволит освободить Медальную площадь для пешеходов. Эти работы связаны с подготовкой федеральной территории ко Всемирному фестивалю молодежи. Он состоится в Сириусе в марте 2024 года. Ранее Юга.ру писали, что сейчас идет отбор участников и волонтеров.

Как сообщали Юга.ру, в сентябре у федеральной территории Сириус появился свой герб с изображением золотого пса с красным яблоком в зубах.

Благоустройство Парки Сириус Сочи Сочи Парк фонтаны

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