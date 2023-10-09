В Краснодаре стартует фестиваль Райана Гослинга

Зрителей ждут лучшие фильмы со звездой Голливуда и их обсуждение с кинокритиком Алексеем Двоеглазовым.

13 октября покажут оскароносный романтический мюзикл «Ла-Ла Ленд». Это история любви старлетки, которая между прослушиваниями подаёт кофе состоявшимся кинозвёздам, и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в заштатных барах. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами. 14-15 октября ленту также будут показывать в дублированной версии.

27 октября состоится показ и обсуждение криминального неонуара «Драйв». Водитель днём ведет обычную жизнь, подрабатывая автомехаником и выполняя каскадёрские трюки на съёмочной площадке. Но ночами самые опасные грабители нанимают его, чтобы скрыться с места преступления. В рамках фестиваля фильм показывают на языке оригинала с русскими субтитрами. 28-29 октября ленту будут демонстрировать в дубляже.

10 ноября можно будет посмотреть криминальный триллер «Только Бог простит». Джулиан сбежал от американского правосудия и теперь руководит в Бангкоке клубом тайского бокса, который служит ему прикрытием для торговли наркотиками. На фестивале фильм показывают на языке оригинала с русскими субтитрами, 11-12 ноября — в дублированной версии.

24 ноября состоится показ и обсуждение эпической криминальной драмы «Место под соснами». Профессиональный мотогонщик Люк вынужден грабить банки, чтобы содержать новорожденного сына. Столкновение с полицейским приводит к трагической развязке. На фестивале фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами, 25-26 ноября — в дубляже.

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Как писали Юга.ру, творческое объединение «22» приглашает краснодарцев 12 октября посмотреть и обсудить драмеди «Такси-блюз» 1990 года. История Павла Лунгина о том, как жизнь соединила двоих ни в чем не схожих людей — практичного таксиста и безвольного спившегося музыканта.