Бастрыкин заинтересовался историей жительницы Новороссийска. Женщина с инвалидностью годами не может покинуть квартиру

В СК России обратили внимание на проблему женщины с ограниченными возможностями здоровья из Новороссийска. Она не может выйти на улицу из-за необорудованного подъезда

О Людмиле Пахомовой рассказали местные СМИ. По их информации, женщина шесть лет не может покинуть квартиру, потому что подъезд не приспособлен к спуску инвалидов-колясочников.

Людмила Пахомова с детства живет в квартире на девятом этаже. Эту жилплощадь ее семья получила от государства. Инвалидность женщина получила в 2017 году из-за аутоиммунного заболевания.