Бастрыкин заинтересовался историей жительницы Новороссийска. Женщина с инвалидностью годами не может покинуть квартиру
В СК России обратили внимание на проблему женщины с ограниченными возможностями здоровья из Новороссийска. Она не может выйти на улицу из-за необорудованного подъезда
О Людмиле Пахомовой рассказали местные СМИ. По их информации, женщина шесть лет не может покинуть квартиру, потому что подъезд не приспособлен к спуску инвалидов-колясочников.
Людмила Пахомова с детства живет в квартире на девятом этаже. Эту жилплощадь ее семья получила от государства. Инвалидность женщина получила в 2017 году из-за аутоиммунного заболевания.
Глава СК России 13 октября запросил доклад об обстоятельствах, установленных в ходе проверки ситуации с нарушением прав жительницы Новороссийска. Проверку, которую проводит региональное следственное управление, поставили на контроль в центральном аппарате.
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