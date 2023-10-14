Бастрыкин заинтересовался историей жительницы Новороссийска. Женщина с инвалидностью годами не может покинуть квартиру

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

В СК России обратили внимание на проблему женщины с ограниченными возможностями здоровья из Новороссийска. Она не может выйти на улицу из-за необорудованного подъезда

О Людмиле Пахомовой рассказали местные СМИ. По их информации, женщина шесть лет не может покинуть квартиру, потому что подъезд не приспособлен к спуску инвалидов-колясочников.

Людмила Пахомова с детства живет в квартире на девятом этаже. Эту жилплощадь ее семья получила от государства. Инвалидность женщина получила в 2017 году из-за аутоиммунного заболевания.

Глава СК России 13 октября запросил доклад об обстоятельствах, установленных в ходе проверки ситуации с нарушением прав жительницы Новороссийска. Проверку, которую проводит региональное следственное управление, поставили на контроль в центральном аппарате.

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Как сообщают СМИ, женщина писала обращения главе города, председателю Государственной Думы, Президенту, в прокуратуру, в исполком Народного фронта по Краснодарскому краю.

Напомним, в Краснодарском крае трехмесячному Давику Моисеенко необходим генетический анализ. Здесь мы рассказали, как можно помочь ребенку.

Александр Бастрыкин Здоровье Инвалидность Новороссийск Следственный комитет

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Бастрыкин заинтересовался историей жительницы Новороссийска. Женщина с инвалидностью годами не может покинуть квартиру
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