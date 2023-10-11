В Краснодарском крае трехмесячному Давику Моисеенко необходим генетический анализ. Рассказываем, как помочь

«Русфонд» начал сбор средств ребенку из Усть-Лабинска на полное секвенирование генома

Давик родился в многодетной семье. Кроме него у родителей еще две девочки и два мальчика, все здоровые. Малыш родился в срок, но слабым, весом 2,4 кг. Его сразу подключили к аппарату ИВЛ, а после еще 20 дней выхаживали в отделении патологии новорожденных. Там удалось научить Давика есть из бутылочки, но он мог скушать только небольшой объем смеси.

«Сын почти все время спит, не держит голову, не гулит — врачи называют это синдромом вялого ребенка. К счастью, после курса массажа Давик начал шевелить ручками и ножками», — поделилась мама мальчика Валерия.

Лечение малышу пока не назначили. Сначала врачи порекомендовали сделать генетический анализ, чтобы узнать причину заболевания.

«У Давика отмечается синдром вялого ребенка , и конкретная причина этого состояния неизвестна. Для подтверждения генетической причины заболевания требуется проведение полного геномного секвенирования», — рассказал заведующий психоневрологическим отделением детской краевой клинической больницы в Краснодаре Дмитрий Гукосьян.

Семье с пятью детьми сложно самим собрать необходимую сумму. На проведение полного секвенирования генома требуется 107 635 рублей .



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