В Краснодарском крае трехмесячному Давику Моисеенко необходим генетический анализ. Рассказываем, как помочь

Краснодарский край

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  • © Фото Давиду Моисеенко, предоставлено «Русфондом»
    © Фото Давиду Моисеенко, предоставлено «Русфондом»

«Русфонд» начал сбор средств ребенку из Усть-Лабинска на полное секвенирование генома

Давик родился в многодетной семье. Кроме него у родителей еще две девочки и два мальчика, все здоровые. Малыш родился в срок, но слабым, весом 2,4 кг. Его сразу подключили к аппарату ИВЛ, а после еще 20 дней выхаживали в отделении патологии новорожденных. Там удалось научить Давика есть из бутылочки, но он мог скушать только небольшой объем смеси. 

В Краснодаре двухлетней Насте Драгун требуется дорогостоящее лечение:

«Сын почти все время спит, не держит голову, не гулит — врачи называют это синдромом вялого ребенка. К счастью, после курса массажа Давик начал шевелить ручками и ножками», — поделилась мама мальчика Валерия.

Лечение малышу пока не назначили. Сначала врачи порекомендовали сделать генетический анализ, чтобы узнать причину заболевания.

«У Давика отмечается синдром вялого ребенка, и конкретная причина этого состояния неизвестна. Для подтверждения генетической причины заболевания требуется проведение полного геномного секвенирования», — рассказал заведующий психоневрологическим отделением детской краевой клинической больницы в Краснодаре Дмитрий Гукосьян.

Семье с пятью детьми сложно самим собрать необходимую сумму. На проведение полного секвенирования генома требуется 107 635 рублей.

Как помочь Давику?

  • отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте «Русфонда»;
  • отправить пожертвование с карты Сбербанка через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Давика Моисеенко); 
  • с телефона через систему быстрых платежей;
  • через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно для айфона и андроида);
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «РУСФОНД»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Давика Моисеенко. НДС не облагается.
Благотворительность Дети Дети с инвалидностью Русфонд Усть-Лабинский район

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