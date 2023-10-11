В Краснодарском крае трехмесячному Давику Моисеенко необходим генетический анализ. Рассказываем, как помочь
«Русфонд» начал сбор средств ребенку из Усть-Лабинска на полное секвенирование генома
Давик родился в многодетной семье. Кроме него у родителей еще две девочки и два мальчика, все здоровые. Малыш родился в срок, но слабым, весом 2,4 кг. Его сразу подключили к аппарату ИВЛ, а после еще 20 дней выхаживали в отделении патологии новорожденных. Там удалось научить Давика есть из бутылочки, но он мог скушать только небольшой объем смеси.
В Краснодаре двухлетней Насте Драгун требуется дорогостоящее лечение:
«Сын почти все время спит, не держит голову, не гулит — врачи называют это синдромом вялого ребенка. К счастью, после курса массажа Давик начал шевелить ручками и ножками», — поделилась мама мальчика Валерия.
Лечение малышу пока не назначили. Сначала врачи порекомендовали сделать генетический анализ, чтобы узнать причину заболевания.
«У Давика отмечается синдром вялого ребенка, и конкретная причина этого состояния неизвестна. Для подтверждения генетической причины заболевания требуется проведение полного геномного секвенирования», — рассказал заведующий психоневрологическим отделением детской краевой клинической больницы в Краснодаре Дмитрий Гукосьян.
Семье с пятью детьми сложно самим собрать необходимую сумму. На проведение полного секвенирования генома требуется 107 635 рублей.
Как помочь Давику?
- отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте «Русфонда»;
- отправить пожертвование с карты Сбербанка через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Давика Моисеенко);
- с телефона через систему быстрых платежей;
- через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно для айфона и андроида);
- отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН 7743089883
КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Давика Моисеенко. НДС не облагается.